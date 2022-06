Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e informações do amistoso internacional

Jogo acontece nesta segunda-feira (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022; veja como acompanhar na TV e na internet

Antes da Copa do Mundo de 2022, o Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (6), às 7h20 (de Brasília), no Estádio Nacional do Japão, em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Brasil x Japão DATA Segunda-feira, 6 de junho de 2022 LOCAL Estádio Nacional do Japão - Tóquio HORÁRIO 7h20 (de Brasília)

Onde vai passar?

A Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta segunda-feira (6), no Estádio Nacional do Japão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Um dia depois de golear a Coreia do Sul por 5 a 1, a seleção brasileira desembarcou em Tóquio para o amistoso contra o Japão, com o apoio de 30 torcedores que aguardaram a chegada da delegação em busca de fotos e autógrafos.

Sem Ederson, machucado, a comissão técnica de Tite convidou o goleiro Matheus Vidotto, ex-Corinthians e hoje no Tokyo Verdy para completar os treinos.

Como no meio da semana Weverton foi o goleiro titular, é possível que contra o Japão Alisson volte a ocupar a meta.

Muito respeito e admiração neste encontro de craques! 🤩⚽



Foto: Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/sUm5eIeNZ7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2022

A cinco gols de igualar Pelé na artilharia da seleção - atualmente soma 72 -, Neymar é a atração principal do amistoso no Estádio Nacional, cujos ingressos se esgotaram minutos após a abertura das vendas.

Do outro lado, o Japão chega embalado após a vitória sobre o Paraguai por 4 a 1. Os comandados de Hajime Moriyasu somam sete triunfos e um empate nos últimos oito jogos em todos os torneios, enquanto esperam a Copa do Mundo.

Jogadores convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras);

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Philippe Coutinho (Aston Villa);

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Júnior (Real Madrid); Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia 0 x 4 Brasil Eliminatórias 30 de março de 2022 Coreia do Sul 1 x 5 Brasil Amistoso 2 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Argentina Amistoso 11 de junho de 2022 8h (de Brasília) Brasil x Sérvia Copa do Mundo 24 de novembro de 2022 15h (de Brasília)

Japão

JOGO CAMPEONATO DATA Japão 1 x 1 Vietnã Eliminatórias 29 de março de 2022 Japão 4 x 1 Paraguai Amistoso 2 de junho de 2022

Próximas partidas