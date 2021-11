Brasil x Índia no adeus a Formiga: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Índia nesta quinta-feira (25), em Manaus, às 22h (de Brasília), em uma partida pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino, naquele que será o jogo de despedida de Formiga com a camisa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e no Canal da CBF TV, no YouTube.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Índia DATA Quinta-feira, 25 de novembro de 2021 LOCAL Arena da Amazônia, Manaus - AM HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, e a CBF TV, no YouTube, transmitem o jogo de despedida de Formiga nesta quinta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A seleção feminina enfrenta a Índia em uma partida pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino. A partida ainda marcará a despedida de formiga, que fez tanta história pelo Brasil. A meia-campista, aos 43 anos, vai encerar pelo segunda vez sua participação com a seleção.

Homenagem mais que merecida pra Formiga! 👏⚽️🇧🇷 https://t.co/SvSfFze0uw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 25, 2021

Para este torneio, a técnica Pia Sundhage contará com Marta e Debinha, provavelmente no time titular, e claro, com Formiga entre as titulares.

Provável escalação do Brasil: Letícia; Antonia, Tainara, Érika, Tamires; Angelina, Formiga, Adriana; Kerolin, Debinha e Marta.

Formiga: os números e marcas com a seleção feminina

Formiga é uma das maiores atletas da história do futebol do país. Em 2019, se tornou a primeira jogadora a atuar em sete Copas do Mundo- foi convocada em 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Além disso, é a única jogadora de futebol a participar de sete edições das Olimpíadas - jogou em 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020.

Ao todo, Formiga atuou por 192 partidas com o Brasil, marcando 28 gols no total. Além disso, vale lembrar que ele estreou pelo Brasil ainda no dia 5 de junho de 1995, justamente contra a Suécia da atual técnica Pia Sundhage.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 3 Austrália Amistoso 23 de outubro de 2021 Brasil 2 x 2 Austrália Amistoso 26 de outubro de 2021

