Brasil x Holanda feminino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Torneio Internacional da França

A seleção brasileira feminina enfrenta a Holanda nesta quarta-feira (16), no Estádio Michel D’Ornano, a partir das 14h (de Brasília), pela primeira rodada do Torneio Internacional da França. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar aos principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Holanda DATA Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Michel D’Ornano - Caen, FR HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (16), em Caen, na França.

MAIS INFORMAÇÕES

Já em Caen para a disputa do Torneio, o Brasil tem estreia marcada para quarta-feira (16). Depois de encarar a Holanda, o time comandado por Pia Sundhage ainda terá pela frente a França no sábado (19), e Finlândia, dia 22.

Atual campeã da disputa, a seleção brasileira já conquistou o troféu em sete oportunidades. Na última conquista, em 2018, a final foi disputada contra o Chile.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Austrália 3 x 1 Brasil Amistoso 23 de outubro de 2021 Austrália 2 x 2 Brasil Amistoso 26 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Brasil Torneio da França 19 de fevereiro de 2022 16h10 (de Brasília) Brasil x Finlândia Torneio da França 22 de fevereiro de 2022 14h30 (de Brasília)

Holanda

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA República Tcheca 2 x 2 Holanda Eliminatórias 26 de novembro de 2021 Holanda 0 x 0 Japão Amistoso 29 de novembro de 2021

Próximas partidas