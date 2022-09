Brasil x Gana: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso da seleção

Seleção brasileira fará o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo nesta sexta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na Copa do Mundo, Brasil e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (de Brasília), na França, no penúltimo amistoso do time de Tite antes do Mundial do Qatar. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Globo (para todo o Brasil) e no SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode segue o amistoso em tempo real.

Para o confronto, Tite esboçou uma formação ofensiva para mandar a campo, com Neymar no meio-campo e três jogadores no ataque: Vini Jr., Raphinha e Richarlison. Sem Daniel Alves, fora da lista de convocados, o técnico deve manter Danilo no banco de reservas e optar por Éder Militão na posição, dando mais segurança defensiva do lado direito justamente para ter mais homens de frente.

A única preocupação de Tite é Bruno Guimarães. Com edema muscular, o meio-campista é tratado como dúvida e deve ser preservado para o segundo amistoso desta data Fifa, contra a Tunísia, na próxima terça.

Susto com Neymar no treino

Durante o coletivo da última quarta-feira (21), Neymar sofreu uma pancada no joelho e necessitou de atendimento médico. Porém, foi apenas um susto. Instantes depois, o craque voltou ao treino. Tite está animado com o camisa 10.

"Parabéns, Neymar. Parabéns, Ricardo Rosa (preparador físico do jogador). Parabéns, PSG. Parabéns, Fábio (Mahseredjian, preparador da seleção). Talvez nessa escala de importância depois chega a gente. Ele (Neymar em boa forma) é fruto de toda essa preparação para que tenha desempenho", elogiou Tite.

"Desempenho técnico de atletas extraordinários e profissionais são de quando tu rapidamente pensa e executa. Rapidez e execução têm que estar em sintonia. E ele está. Ele está bem para c**. Está jogando muito", completou.

Enquanto a seleção brasileira terá Camarões, Suíça e Sérvia no Grupo G do Mundial, Gana está no Grupo H ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul.

Depois de Gana, o Brasil enfrentará a Tunísia na próxima terça-feira (27), antes da convocação final para a Copa do Mundo. A seleção fará a sua estreia na Copa no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

Escalações:

Escalação do provável BRASIL: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinicius Jr, Raphinha e Richarlison.

Escalação do provável GANA: Ofori; Amartey, Djiku, Salisu; Lamptey, Partey, I Baba, A Baba; J Ayew, Kudus, Sulemana.

Desfalques

Brasil

sem desfalques confirmados.

Gana

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Stade Océane – Normandia, FRA

• Arbitragem: Mikael Lesage (árbitro)