A seleção brasileira feminina enfrenta a Finlândia nesta terça-feira (22), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano, em Caen, pela última rodada do Torneio Internacional da França. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Finlândia DATA Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Michel D’Ornano - Caen, FR HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (22), em Caen, na França.

Fim de jogo em Caen.



Já estamos de olho no próximo compromisso das #GuerreirasDoBrasil no Torneio Internacional da França: terça-feira contra a Finlândia. https://t.co/5ydPbXhqe7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 19, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com a Holanda na rodada de estreia por 1 a 1, e na sequência sofrer a derrota de virada para a França por 2 a 1, a seleção brasileira feminina volta a campo buscando a primeira vitória no Torneio da França.

Com a derrota para a França, as brasileiras ficam sem chance de ser campeão do Torneio Internacional da França. As donas da casa chegaram a seis pontos e disputam o título contra a Holanda também nesta terça, mas às 17h10 (de Brasília). Um empate dá o título para as francesas.

Do outro lado, a Finlândia foi goleada pela França por 5 a 0, e pela Holanda por 3 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 1 Holanda Torneio da França 16 de fevereiro de 2022 França 2 x 1 Brasil Torneio da França 19 de fevereiro de 2022

Finlândia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA França 5 x 0 Finlândia Torneio da França 16 de fevereiro de 2022 Finlândia 0 x 3 Holanda Torneio da França 19 de fevereiro de de 2022

Próximas partidas