Brasil x Finlândia feminino: escalação, desfalques e mais do Torneio Internacional da França 2022

A seleção brasileira feminina enfrenta a Finlândia nesta terça-feira (22), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano, em Caen, no Torneio da França.

Depois do empate com a Holanda por 1 a 1 e a derrota para a França por 2 a 1, o Brasil volta a campo já sem chance de ser campeão do Torneio. Assim, as francesas disputam o título contra a Holanda.

Já a Finlândia foi goleada pela França por 5 a 0, e pela Holanda por 3 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o último jogo do Torneio Internacional da França, a seleção brasileira feminina encara a Finlândia, com a técnica Pia Sundhage pregando cautela contra o adversário.

"Sobre a Finlândia, esse será mais um bom adversário. Não podemos nos sentir confortáveis, precisamos estar muito compactadas e sólidas na defesa. Também precisamos manter por um pouco mais de tempo a posse de bola, não fazer tão rapidamente as conexões com as pontas. É preciso o time inteiro atacando", afirmou.

A competição amistosa vale de preparação para a Copa América, em julho, que garante vagas para a Copa do Mundo programada para o ano que vem.

Provável escalação do Brasil: Letícia Izidoro; Antônia (Fernanda), Tainara, Rafaelle e Tamires; Angelina, Luana, Kerolin e Ary Borges; Debinha e Marta.

Provável escalação da Finlândia: P. Myllyoja; N. Heroum, A. Auvinen, N. Kuikka, E. Nystrom; A. Engman, O. Ahtinen, E. Summanen, I. Salmi; J. Kemppi, A. Rantanen.

TRANSMISSÃO AO VIVO

Brasil x Finlândia será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta terça-feira, no Estádio Michel D’Ornano.