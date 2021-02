Brasil x Estados Unidos feminino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleção feminina tenta mais uma vitória na SheBelieves Cup, desta vez contra as donas da casa; saiba como assistir e acompanhar o jogo deste domingo

A seleção brasileira feminina estreou com goleada no ano de 2021 em um grande clássico contra a Argentina. O próximo desafio é contra a forte seleção dos Estados Unidos, pela SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, no domingo (21), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Estados Unidos DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Exploria Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Se preparando para as Olímpiadas de Tóquio, o Brasil tenta levantar o título inédito da SheBelieves Cup, sob o comando do treinadora Pia Sundhage. O primeiro passou já foi dado após a vitória contra a Argentina.

A sueca, porém, teve problemas na convocação para o torneio. O PSG recusou-se a liberar as jogadores Luana e Formiga, obrigando a técnica a convocar Geyse e Valéria, ambas jogando na Espanha, para substituí-las. Fabiana, do Internacional, também foi cortada e substituída por Kathellen.

Dentre as possibilidades da equipe, Pia poderá utilizar força máxima contra as americanas e até testar algumas novidades, como Giovanna e Ivana Fuso

Provável escalação do Brasil: Bárbara; Camilinha, Erika, Rafaelle e Tamires; Andressa Alves, Júlia Bianchi, Marta e Chú; Bia Zaneratto e Debinha.

ESTADOS UNIDOS

Na estreia em 2021, a forte seleção americana teve problemas para superar o Canadá na SheBelieves Cup. O gol único da vitória, anotado por Rose Lavelle, saiu apenas no segundo tempo, após várias algumas do treinador Vlatko Andonovski.

As atuais campeões do mundo contam com boa parte do time que venceu a Copa em 2019, além das adições de jovens talentos como a brasileira naturalizada americana Catarina Macario.

Provável escalação dos Estados Unidos: Alyssa Naeher; Margaret Purce, Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper e Crystal Dunn; Julie Ertz, Lindsey Horan e Catarina Macario; Megan Rapinoe,Carli Lloyd e Lynn Williams.

ÚLTIMOS JOGOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 8 x 0 Equador Amistoso 1 de dezembro de 2020 Brasil 4 x 1 Argentina SheBelieves Cup 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Canadá SheBelieves Cup 24 de fevereiro de 2021 18h (de Brasília)

ESTADOS UNIDOS

JOGO CAMPEONATO DATA Estados Unidos 6 x 0 Colômbia Amistoso 22 de janeiro de 2021 Estados Unidos 1 x 0 Canadá SheBelieves Cup 17 de fevereiro de 2021

