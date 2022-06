Brasil x Dinamarca: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do amistoso internacional feminino

Partida acontece nesta sexta-feira (24), em amistoso preparatório para a Copa América feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

A seleção brasileira feminina enfrenta a Dinamarca na tarde desta sexta-feira (24), a partir das 14h (de Brasília), em Copenhage, em amistoso internacional preparatório para a Copa América. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, na plataforma de streaming.

O Brasil já está em Copenhague se preparando para a Copa América e quer aproveitar os amistosos para realizar os últimos ajustes antes da estreia. A técnica Pia Sundhage conta com o retorno de Luana, recuperada de um problema no joelho esquerdo.

Nos últimos treinamentos da seleção, foram priorizadas as jogadas ofensivas, mas também as bolas cruzadas na defesa brasileira, já que as dinamarquesas possuem uma das melhores jogadoras do mundo: Pernille Harder.

Do outro lado, a Dinamarca vive situação semelhante, já que inicia sua caminhada na Eurocopa nos próximos dias e vê nas brasileiras um bom desafio.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: Lorena; Letícia Santos, Tainara, Rafa e Tamires; Adriana, Luana, Duda Santos e Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha.

Possível escalação do Dinamarca: Jacobsen, K. Holmgaard , Boye, S. Holmgaard, Kuhl, Junge, Andersen, Savava, Madsen, Harder e Bruun.

Desfalques da partida

Brasil:

sem desfalques confirmados.

Dinamarca:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brasil x Dinamarca DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL Parken Stadium, Copenhage - DIN HORÁRIO 14h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 1 Hungria Amistoso 11 de abril de 2022 Brasil 1 x 1 Espanha Amistoso 7 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Suécia Amistoso 28 de junho de 2022 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina Copa América 9 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Dinamarca

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 1 x 2 Dinamarca Amistoso 12 de junho de 2022 Dinamarca 2 x 0 Azerbaijão Eliminatórias europeias 12 de abril de 2022

