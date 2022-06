Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, horário e informações do Amistoso Internacional

Jogo acontece nesta quinta-feira (2), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na Copa do Mundo do Qatar 2022, a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul na manhã desta quinta-feira (2), em Seul, às 8h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Brasil x Coreia do Sul DATA Quinta-feira, 2 de junho de 2022 LOCAL Seoul World Cup Stadium, Seul - KOR HORÁRIO 8h (de Brasília)

Onde vai passar?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Seoul World Cup Stadium. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Após terminar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar de maneira invicta, com 14 vitórias e 2 empates, a seleção brasileira, agora, dá sequência à sua preparação ao mundial.

O duelo desta quinta-feira pode servir para Tite tentar resolver uma de suas poucas dúvidas para o elenco que irá para a copa, em novembro: a lateral-esquerda. Alex Sandro, Alex Telles e Arana estão com o elenco e brigam por duas vagas, ainda com Renan Lodi correndo por fora.

#SeleçãoBrasileira segue em preparação para amistoso contra a Coreia do Sul, agora contando com jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões! 💪⚽️🇧🇷



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/RvWwOrSN8I — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2022

Além disso, haverá mudança na meta brasileira. Isso porque Ederson relatou dores na coxa esquerda e está fora dos jogos. Desta forma, Weverton deve iniciar entre os titulares, já que Alisson só se uniu ao grupo nesta terça-feira.

Do outro lado, a Coreia do Sul fará uma sequência de amisosos contra adversários sul-americanos. Depois do brasil, a equipe enfrentará Chile e Paraguai.

A grande estrela coreana, Heung-Min Son, atacante do Tottenham, deve começar entre os onde iniciais dos mandantes.

Em dois amistosos recentes, o Brasil venceu os dois confrontos, tendo marcado cinco gols e não sofreu nenhum.

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia 0 x 4 Brasil Eliminatórias 29 de março de 2022 Brasil 4 x 0 Chile Eliminatórias 24 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Japão x Brasil Amistoso internacional 6 de junho de 2022 7h20 (de Brasília) Brasil x Sérvia Copa do Mundo 24 de novembro de 2022 16h (de Brasília)

Coreia do Sul

JOGO CAMPEONATO DATA Emirados Árabes 1 x 0 Coreia do Sul Eliminatórias 29 de março de 2022 Coreia do Sul 2 x 0 Irã Eliminatórias 24 de março de 2022

Próximas partidas