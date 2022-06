Brasil x Coreia do Sul: escalação, desfalques e mais do amistoso internacional

Amistoso internacional acontece às 8h (de Brasília); confira o serviço do jogo desta quinta-feira (2)

Em Seul, Brasil e Coreia do Sul entram em campo na manhã desta quinta-feira (2), às 8h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo do Qatar 2022.

Classificadas ao Mundial, as equipes fazem ajustes, além de tirar dúvidas sobre os eleitos que irão para a Copa.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

A seleção brasileira deve manter a formação em campo utilizada nos últimos jogos.

Preparação finalizada! #SeleçãoBrasileira realizou último treino antes do amistoso contra a Coreia do Sul. Bola vai rolar amanhã, hein? Prepare sua torcida!



🇧🇷 x 🇰🇷

🗓️ - 02/06

🕗 - 08h



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/ScqrdbI33V — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 1, 2022

Neymar, que sofreu um pisão no pé no treinamento desta quarta, é a única dúvida de Tie que, caso não conte com o seu camisa 10, utilize Vinícius Júnior ao lado de Paquetá, Rafinha e Richarlison.

A Coreia do Sul, por sua vez, é treinada pelo português Paulo Bento (ex-Cruzeiro).

A equipe terá Son, artilheiro da Premier League, ao lado de Mohamed Salah, enquanto as suas baixas serão Kim Min Jae e Lee Jae-Sung.

Possível escalação do Brasil: Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paquetá, Raphinha, Richarlison e Neymar.

Possível escalação do Coreia do Sul: Kim, Lee Yong, Jung, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su, Ko, Jung Woo, Song, Son Heung-Min e Jeong.

Desfalques da partida

Brasil:

Ederson e Gabriel Magalhães: lesionados, mas estão com o grupo.

Danilo: cortado por lesão.

Coreia do Sul:

Kim Min Jae e Lee Jae-Sung.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Brasil e Coreia será transmitido ao vivo pela Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.