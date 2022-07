Brasil x Colômbia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa América feminina

Partida acontece neste sábado (30), pela grande decisão da competição continental; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado (30), no Estádio Alfonso López, a partir das 21h (de Brasília), pela final da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do SporTV. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

A seleção brasileira feminina entra em campo querendo o seu oitavo título da Copa América. A equipe chega invicta à decisão, com cinco vitórias em cinco jogos, além de 19 gols marcados e nenhum sofrido e, além disso, garantiu classificação à Copa do Mundo 2023, e para a Olimpíada 2024.

Satisfeita com as metas cumpridas, a técnica Pia Sundhage falou sobre a expectativa para o duelo em Bucaramanga e alertou para o desperdício de oportunidades.

"Será um jogo fantástico. Eu estava assistindo à vitória delas e sei que enfrentá-las será difícil em vários aspectos. Claro que iremos - e que já começamos - a analisar a Colômbia. Devemos estudar seus pontos fortes e fracos. Ao mesmo tempo, precisamos ter em mente a nossa força. Vamos trabalhar e estaremos preparadas para a final", disse.

Nós não aproveitamos todas as nossas chances (contra o Paraguai), especialmente no segundo tempo. Mas é claro que vamos treinar, colocá-las em situações semelhantes à que podemos enfrentar e exigir o máximo delas para que ganhem mais confiança. Se fizermos um gol, acredito que abriremos caminho para marcar outros, então é um pouco sobre 'caprichar'’ e também confiança", completou.

Do outro lado, a Colômbia terá o apoio de sua torcida para conquistar o que seria um título inédito na história da seleção.

Nos últimos oito jogos entre as seleções, o Brasil ganhou sete vezes, além de um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: Lorena, Antônia, Tainara, Rafinha, Tamires, Ary, Angelina, Adriana, Kerolin, Bia e Debinha.

Possível escalação do Colômbia: Perez, Santana, Arias, Carabalí, Vanegas, Montoya, Bedoya, Santos, Usme, Alegría e Ramírez.

Desfalques da partida

Brasil:

Marta: lesionada.

Colômbia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brasil x Colômbia DATA Terça-feira, 26 de julho de 2022 LOCAL Estádio Alfonso López, Bucaramanga - COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 0 Paraguai Copa América feminina 26 de julho de 2022 Brasil 6 x 0 Peru Copa América feminina 22 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir 21h (de Brasília)

Colômbia

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 1 x 0 Argentina Copa América feminina 25 de julho de 2022 Colômbia 4 x 0 Chile Copa América feminina 20 de julho de 2022

Próximas partidas