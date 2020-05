Brasil x Camarões na Copa de 2014: onde assistir à reprise, gols, escalações e mais

Sem futebol ao vivo, SporTV vai reexibir a goleada por 4 a 1 nesta quinta-feira (28)

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas . O SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos - desta vez, a campanha do na de 2014.

Nesta quinta-feira (28), o canal relembra a goleada aplicada pela seleção sobre por 4 a 1, pela terceira rodada do Grupo A, a partir das 19h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Camarões 1 x 4 Brasil DATA DO JOGO 23 de junho de 2014 DATA DA REPRISE Quinta-feira, 27 de maio de 2020 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, BRA HORÁRIO DA REPRISE 19h (de Brasília)

A reprise será transmitida pelo canal SporTV, na TV fechada. A transmissão começa às 19h (de Brasília).

COMO FOI CAMARÕES X BRASIL - 2014



OS 11 TITULARES

Com quase 70 mil torcedores presentes no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil goleou Camarões por 4 a 1, com dois gols de Neymar, pela terceira rodada do Grupo A. Fernandinho e Fred ampliaram, enquanto Matip descontou para os visitantes.

Escalação do Brasil: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho (Fernandinho) e Oscar; Hulk (Ramires), Fred e Neymar (Willian). Técnico: Felipão.

Escalação do Camarões: Itandje; Nyom, Nkoulou, Matip e Bedimo; Mbia, Enoh e Nguemo; Moukandjo (Salli) e Choupo-Moting (Makoun); Aboubakar (Webo). Técnico: Volker Finke.

A CAMPANHA DO BRASIL

Fase JOGO Primeira fase - rodada 1 Brasil 3 x 1 Primeira fase - rodada 2 Brasil 0 x 0 Primeira fase - rodada 3 Camarões 1 x 4 Brasil Oitavas de final Brasil 1 (3) x (2) 1 Quartas de final Brasil 2 x 1 Semifinal Brasil 1 x 7

