Brasil x Austrália feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções se enfrentam neste terça-feira (26), em Sidney; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A seleção brasileira feminina volta a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (26), às 6h05 (de Brasília), em amistoso disputado em Sidney. No primeiro jogo, o Brasil foi derrotado por 3 a 1. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Austrália x Brasil DATA Terça-feira, 26 de outubro de 2021 LOCAL Commbank Stadium - Sidney, Aus HORÁRIO 6h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a partida desta terça-feira, em Sidney. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ser derrotada no primeiro amistoso por 3 a 1, a seleção brasileira volta a enfrentar a Austrália, em Sidney. Os gols do confronto foram marcados por Polkinghorne, Fowler, Egmond, para as australianas, e Adriana, para as brasileiras.

"Nossa equipe é pouco diferente em relação a Olimpíada, temos algumas jogadoras novas chegando e tenho que dar-lhes tempo, porque no primeiro jogo elas estão um pouco nervosas e assim por diante. Elas não estão conectadas com as jogadoras, mas temos que acreditar em certas coisas e eu acredito nas jogadoras novas. Apenas dou tempo, enquanto dou experiência. Esses dois jogos aqui acho que são bons para nós ao longo do prazo", afirmou Pia.

Com foco na realização da Copa do Mundo Fifa 2023, a Austrália se prepara, ao lado da Nova Zelândia, para receber pela primeira vez uma edição do torneio.

Provável escalação do Brasil: Letícia, Antônia, Érika, Bruninha, Tamires, Ana Vitória, Andressa Alves, Kerolin, Ary Borges, Ludmila e Gio.

Provável escalação da Austrália: Williams, Polkinghorne, Catley, Foord, Fowler, Yallop, Kennedy, Simon, Cooney-Cross, Kerr e Carpenter.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 1 Argentina Amistoso feminino 17 de setembro de 2021 Austrália 3 x 1 Brasil Amistoso feminino 23 de setembro de 2021

AUSTRÁLIA