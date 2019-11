Brasil x Argentina: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será disputado nesta sexta-feira (15), às 14h (de Brasília), no penúltimo amistoso do ano; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Sem vencer há quatro jogos, o terá pela frente a nesta sexta-feira (15), às 14h (de Brasília), na , no penúltimo amistoso do ano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Argentina DATA Sexta-feira, 14 de outubro LOCAL Estádio Universitário Rei Saud - Arábia Saudita HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores brasileiros não sabem o que é vencer há quatro jogos / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Após conquistar a de forma invicta, a seleção brasileira não sabe o que é vencer há quatro jogos e entra em campo nesta sexta-feira (15) pressionada por uma vitória justamente contra o maior rival.

Para o confronto, o técnico Tite poderá contar com o retorno de Alisson, recuperado de lesão e convocado novamente. Por outro lado, Neymar, ainda machucado, é desfalque.

Com a missão de parar Lionel Messi, Thiago Silva minimizou o fato e não escondeu a admiração pelo argentino.

"Não preocupação, mas motivo de orgulho em enfrentá-lo. Eles estão com a estrela deles, nós, sem a nossa. Mas Brasil é sempre Brasil, mostramos isso sem o Ney na Copa América. O momento deles é diferente, o nosso, pelos últimos resultados, também. Brasil x Argentina é sempre um clássico bem jogado, com situações de gols. A gente já ganhou sem o Neymar, já perdeu também. É 50% de chance para cada lado. Espero que a gente possa estar numa noite mais inspirada do que eles", disse o zagueiro.

Após enfrentar os argentinos, o Brasil ainda pega a , no dia 19, em Abu Dhabi.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Willian.

ARGENTINA

Atravessando um momento oposto do Brasil, com quatro vitórias, a Argentina tem como principal destaque para o amistoso o retorno de Lionel Messi, que estava suspenso desde julho por conta das críticas que fez à Conmebol durante a Copa América.

Além do jogador do , o técnico Lionel Scaloni ainda poderá contar com Sergio Aguero.

Provável escalação da Argentina: Andrada; Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico (Acuña); De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Agüero (Ocampos).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 1 Senegal Amistoso 10 de outubro Brasil 1 x 1 Amistoso 13 de outubro

ARGENTINA