Brasil x Argentina no Mineirão: jogos, gols e retrospecto do clássico no estádio

Seleção possui retrospecto positivo contra os argentinos em Minas Gerais

Nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), e lutam por uma vaga na final da Copa América, com o Mineirão sediando o clássico pela sexta vez na história.

Apesar do palco do duelo remeter ao trauma do 7 a 1 para a na de 2014, os brasileiros contam com retrospecto positivo quando enfrentam a Albiceleste no Mineirão, e chegam confiantes após golear o por 5 a 0 na última rodada da primeira fase e eliminar o Paraguai nos pênaltis nas quartas de final.

JOGOS NO MINEIRÃO

Os argentinos nunca conseguiram vencer no Mineirão. Com quatro vitórias para a seleção brasileira e apenas um empate, a equipe comandada por Scaloni entra em campo após eliminar a por 2 a 0 nas quartas de final, e vão em busca do primeiro título após 26 anos de jejum.

O jogo mais recente aconteceu nas eliminatórias para o Mundial de 2018, já sob o comando de Tite, com triunfo convincente do Brasil por 3 a 0.

ANO JOGO COMPETIÇÃO GOLS do BRASIL GOLS DA ARGENTINA 1968 Brasil 3 x 2 Argentina Amistoso Evaldo, Rodrigues e Dirceu Lopes Rendo e Silva 1975 Brasil 2 x 1 Argentina Nelinho (2) Asad 2004 Brasil 3 x 1 Argentina Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 Ronaldo (3) Sorín 2008 Brasil 0 x 0 Argentina Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 2016 Brasil 3 x 0 Argentina Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, Coutinho, Neymar e Paulinho

RETROSPECTO NA COPA AMÉRICA

Em Copas Américas, os argentinos possuem vantagem no confronto: em 32 jogos, são 15 vitórias, oito empates e nove derrotas (duas nos pênaltis). O saldo de gols também é superior, com 52 marcados e 38 sofridos.

ANO PLACAR 1916 Argentina 1 x 1 Brasil 1917 Argentina 4 x 2 Brasil 1919 Brasil 3 x 1 Argentina 1920 Argentina 2 x 0 Brasil 1921 Argentina 1 x 0 Brasil 1922 Brasil 2 x 0 Argentina 1923 Argentina 2 x 1 Brasil 1925 Argentina 4 x 1 Brasil 1925 Argentina 2 x 2 Brasil 1937 Argentina 1 x 0 Brasil 1937 Argentina 2 x 0 Brasil 1942 Argentina 2 x 1 Brasil 1945 Argentina 3 x 1 Brasil 1946 Argentina 2 x 0 Brasil 1956 Brasil 1 x 0 Argentina 1957 Argentina 3 x 0 Brasil 1959 Argentina 1 x 1 Brasil 1959 Argentina 4 x 1 Brasil 1963 Argentina 3 x 0 Brasil 1975 Argentina 0 x 1 Brasil 1979 Brasil 2 x 1 Argentina 1979 Argentina 2 x 2 Brasil 1983 Argentina 1 x 0 Brasil 1983 Brasil 0 x 0 Argentina 1989 Argentina 0 x 2 Brasil 1991 Argentina 3 x 2 Brasil 1993 Brasil 1 (5) x (6) 1 Argentina 1995 Brasil 2 (4) x (2) 2 Argentina 1999 Brasil 2 x 1 Argentina 2004 Brasil 2 (4) x (2) 2 Argentina 2007 Brasil 3 x 0 Argentina

