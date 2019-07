Brasil x Argentina não acabou: árbitro diz que VAR não o chamou para ver lance

Roddy Zambrano considera que deveria ter sido consultado para determinar se houve pênalti em jogada polêmica

A chegou ao fim no último domingo, mas as polêmicas continuam. E a partida que segue provocando controvérsia é a semifinal entre e , vencida pelo time da casa por 2 a 0. Os derrotados reclamaram muito que a arbitragem foi omissa ao assinalar dois pênaltis e, em ao menos um dos lances, os albicelestes ganharam novos motivos para chiar.

Em entrevista à rádio Super K-800, o árbitro equatoriano Roddy Zambrano afirmou que a equipe do árbitro de vídeo (VAR) não o chamou para analisar momento em que o volante Arthur teria acertado uma cotovelada no zagueiro Otamendi dentro da área brasileira aos 38min do segundo tempo.

"Não vi a jogada, só vi um jogador caído. O Otamendi também foi para cima, não foi uma cotovelada. O VAR revisou e determinou que era uma jogada '50-50' e não me chamou para vê-la, não entenderam que era um lance de pênalti claro. Com as notícias de hoje, digo que poderiam ter me chamado", afirmou o juiz.

Por outro lado, Zambrano descartou pênalti em outra jogada polêmica, esta envolvendo Sergio Aguero e Dani Alves. "A primeira jogada é clara que há um pisão de Agüero (antes do suposto pênalti). É quase uma falta temerária no defensor", analisou.

Eliminada, a Argentina seguiu reclamando mesmo depois da disputa do terceiro lugar. Lionel Messi chegou a afirmar que a Copa América estaria "armada" para o título do Brasil.