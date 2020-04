Brasil x Argentina de 2005: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa das Confederações

Título conquistado pela seleção brasileira será relembrado neste domingo (9), às 16h (de Brasília)

Após relembrar a final da de 2002, o torcedor terá a oportunidade de assistir novamente a conquista da Copa das Confederações de 2005, quando o goleou a por 4 a 1.

Com a paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus, a TV Globo irá reprisar a decisão entre Brasil x Argentina, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida:

SOBRE A FINAL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2005



Foto: Getty Images

Goleada e samba em . Assim podemos definir o dia 29 de junho de 2005. Com uma exibição de gala de Ronaldinho Gaúcho, o Brasil deu um show e venceu a Argentina na final da por 4 a 1.

Com um começo avassalador, a seleção envolveu o rival e, em apenas dois ataques, abriu vantagem de dois gols no placar já aos 14 minutos, com Adriano e Kaká, enquanto Ronaldinho Gaúcho e mais uma vez Adriano definiram a histórica vitória.

A superioridade brasileira era tão impressionante que até a torcida alemã no estádio engrossava o coro "Brasil, Brasil". No entanto, a seleção diminuiu o ritmo e, aos 20 minutos, Roque Júnior deixou espaço para Aimar descontar de cabeça.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Dida; Cicinho (Maicon, aos 86), Lúcio, Roque Júnior e Gilberto; Émerson, Zé Roberto, Kaká (Renato, aos 86) e Ronaldinho Gaúcho; Robinho (Juninho Pernambucano, aos 90) e Adriano. Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Escalação da Argentina: Lux; Coloccini, Placente, Heinze e Zanetti; Cambiasso (Aimar, aos 56), Bernardi, Riquelme, Sorín; Delgado (Galletti, aos 81) e Figueroa (Tevez, aos 72). Treinador: José Nestor Peckerman.



Foto: Getty Images

OS GOLS

Gols do Brasil: Adriano, aos 10min; Kaká, aos 14min do primeiro tempo; Ronaldinho Gaúcho, 1min do segundo tempo, Adriano, aos 17min do segundo tempo.

Gols da Argentina: Aimar, aos 20min do segundo tempo.

OS NÚMEROS DA FINAL

ESTATÍSTICA BRASIL ARGENTINA Chutes a gol 10 6 Linha de fundo 12 19 Faltas 24 25 Desarmes 96 88 Posse de bola 47% 53%

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 3 x 0 Grécia Adriano, Robinho, Juninho 2ª 1 x 0 Brasil - 3ª 2 x 2 Brasil Robinho, Ronaldinho Gaúcho Semifinal 2 x 3 Brasil Adriano, Ronaldinho Gaúcho Final Brasil 4 x 1 Argentina Adriano (2x), Kaká, Ronaldinho Gaúcho

A CAMPANHA DA ARGENTINA