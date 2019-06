Brasil x Argentina, Chile x Peru: semifinais serão marcadas por rivalidade

O caminho para a grande decisão será decidido nos clássicos de maior rivalidade para cada país

Estão definidas as semifinais da . Nesta terça-feira (02), e definem qual deles será finalista ao lado de ou , que duelam no dia seguinte. A rivalidade entre as camisas canarinho e albiceleste são conhecidas mundialmente, mas o outro lado da chave também conta com um dos enfrentamentos mais acalorados do continente, uma tensão que tem raízes em uma guerra no sentido literal da palavra.

Entre 1879 e 1883, com Peru e juntos de um lado e Chile do outro, foi disputada a Guerra do Pacífico. O confronto bélico terminou com os chilenos anexando dois territórios dos derrotados ao seu mapa: as províncias de Antofagasta, que era boliviano, e Taracapá, antes peruano.

Hoje em dia, a relação entre peruanos e chilenos é cordial. Entretanto, a questão envolvendo os territórios volta e meia volta à tona. No âmbito do futebol, eles duelaram também por uma semifinal de recente. Em 2015, o Chile venceu por 2 a 1 e caminhou até a conquista de seu primeiro título.

Ao eliminar o nos pênaltis, sábado (29), os peruanos tiraram de cena uma das equipes tidas como favoritas à taça... mas deixou evidente que a disputa por um lugar na grande decisão será marcado por rivalidades das mais fortes. No caso de Chile x Peru, uma que começou fora dos campos de jogo.