Brasil volta ao Pré-Olímpico com elenco mais 'pé no chão' do que em fracasso de 2004

Torneio vale vaga nos Jogos de Tóquio 2020, mas última lembrança da seleção brasileira não é das melhores...

Pela primeira vez desde de 2004, teremos a disputa de um Pré-Olímpico Sul-Americano de futebol masculino, que definirá duas equipes nos de Tóquio 2020. Nesta segunda-feira (16), saiu a lista preliminar dos convocados para a seleção brasileira.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A lista do técnico André Jardine tem nomes badalados da nova geração do futebol brasileiro, como Antony, Matheus Henrique, Gabriel Martinelli e Caio Henrique. O cenário era bem semelhante no início do século, mas o desfecho foi o pior possível para o futebol canarinho.

Na última disputa do torneio classificatório, o tinha uma seleção muito promissora, cheia de craques - nove daqueles jogadores já haviam sido campeões brasileiros - e que viriam a ser grandes nomes do esporte, como os atacantes Robinho e Nilmar e os meias Diego (hoje no ) e Elano. No entanto, a seleção de Ricardo Gomes decepcionou e ficou fora dos Jogos Olímpicos daquele ano.

O ambiente daquela seleção era bastante descontraído e cheio de brincadeiras entre os jogadores: um exemplo é a famosa foto de Robinho abaixando o calção de Diego enquanto ele tira a sua foto de perfil, que acabou reproduzida à exaustão com a derrota. É justamente essa falta de maturidade que foi apontada por muitos como causa do fracasso.

Em janeiro voltaremos a ter Pré-Olímpico! Lembra como foi da última vez? 🤦‍♂️🇧🇷 pic.twitter.com/uEikv4uNlc — Goal Brasil (@GoalBR) December 16, 2019

Quando precisava apenas de um empate contra o para se classificar à final do torneio e, consequentemente, às , a seleção entrou em campo muito acomodada com a vantagem e teve um início de jogo lento e apático. Os brasileiros, muito desatentos, acabaram perdendo para os paraguaios por 1 a 0 e dando adeus ao sonho da primeira medalha olímpica para o futebol - que veio só em 2016, nos Jogos do Rio.

O então presidente da CBF, Ricardo Teixeira culpou os próprios jogadores pela derrota e pela eliminação: “Os nossos atletas não se imbuíram do espírito da competição. A realidade é esta".

Depois de 2004, o Pré-Olímpico foi extinto, e as vagas passaram a ser decidida pelo Sul-Americano sub-20. Agora, a geração atual volta a encarar um torneio em que todos os jogos são verdadeiras decisões por um novo ouro olímpico.

Brasil - os convocados para o Pré-Olímpico 2020

Goleiros

Cleiton ( )

Ivan ( )

Phelipe ( )

Laterais direito

Emerson (Betis)

Guga (Atlético-MG)

Laterais esquerdo

Ayrton Lucas (Spartk)

Caio Henrique ( )

Zagueiros

Gabriel (Lilie)

Ibañez ( )

Robson Bambu ( -PR)

Walce ( )

Meio-campistas

Bruno Guimaraes ( )

Douglas Luiz (Aston Vila)

Igos Gomes (São Paulo)

Matheus Henrique (Grêmio)

Reinier (Flamengo)

Wendel ( )

Atacantes