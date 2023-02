Brasil x Uruguai ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Sul-Americano sub-20

Equipes entram em campo neste domingo (12), pelo hexagonal final do torneio; veja como acompanhar na TV

Vale a taça! Brasil e Uruguai se enfrentam na noite deste domingo (12), às 20h30 (de Brasília), em Bogotá, pela quinta e última rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-20 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A seleção brasileira sofreu o primeiro empate na segunda fase da competição na partida passada. Desta forma, a equipe perdeu o 100% de aproveitamento e caiu para o segundo lugar, com 10 pontos. No entanto, o time já garantiu uma das vagas na próxima Copa do Mundo da categoria. A Canarinho sabe que o duelo é considerado a grande decisão do campeonato, já que se vencer, ficará como título.

Entretanto, o Uruguai (12 pontos) entra em campo defendendo a sua primeira posição e precisa de um empate para garantir a conquista sul-americana.

Hexagonal final

As três melhores equipes dos grupos A e B agora se enfrentam em turno único. O time que ficar em primeiro será o campeão sul-americano. Vale lembrar que o Sul-Americano serve como classificatória tanto para a Copa do Mundo sub-20, quanto para o Pan.

Os convocados do Brasil para o Sul-Americano sub-20

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Douglas Mendes, (RB Bragantino), Robert (Corinthians), Weverton (Cruzeiro) e Jean (Coritiba);

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense), Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes: Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico), Luís Guilherme (Palmeiras), Sávio (PSV) e Vitor Roque (Athletico)

Prováveis escalações

Escalação provável do Brasil sub-20: Kaique, Arthur (Luis Guilherme), Jean, Robert e Patryck; Andrey, Marlon Gomes (André), Alexsander (Ronald) e Guilherme Biro (Pedrinho); Giovane (Stênio) e Vitor Roque.

Escalação provável da Uruguai sub-20: Rodríguez, Ponte, Graf, F. Gonález, Aquino, Díaz, Sosa, Fernández, Rosales, Veiga e Alvaro.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?