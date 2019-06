'Piano' nas costas: o balanço da estreia do Brasil no Mundial Feminino

Cristiane e Formiga entram para história, Seleção não sente falta de Marta, mas precisa corrigir detalhes para o restante da Copa

A tirou, literalmente, um piano das costas ao vencer a por 3 a 0, em Grenobe, em estreia pelo grupo C da de Futebol Feminino. A equipe comandada por Vadão colocou fim a um incômodo jejum de 9 partidas sem vencer (dez meses).

Mas se o triunfo foi convincente sobre um adversário que disputa apenas o seu primeiro Mundial, o também apresentou alguns detalhes que precisam ser corrigidos para que a trajetória seja de sucesso em solo francês. Confira os pontos negativos e positivos da estreia das brasileiras:

Afobação nas conclusões e o famoso "deixa pra uma, que deixa pra outra"



(Foto: Elsa/Getty)

As meninas do Brasil criaram diversas oportunidades no decorrer do jogo, mas, em muitos momentos, foi nítida a ansiedade e afobação no momento dos arremates. No entanto, quando isso não ocorreu, o famoso "deixa pra uma, que deixa pra outra" acabou atrapalhando as jogadas ofensivas brasileiras. Os gols não fizeram falta, mas o placar poderia ter sido mais elástico.Vale lembrar que o saldo de gols é critério para desempate para classificação à próxima fase, caso seja necessário.

Abalo mental após o pênalti perdido

Mesmo vencendo por 1 a 0, o Brasil ficou abalado quando Andressa perdeu o pênalti na reta final do primeiro tempo. O time acabou caindo de ritmo e viu a Jamaica querer crescer. O intervalo veio e aí as meninas voltaram ao foco.

Show de gols e de marcas de Cristiane

Sem Marta, Cristiane puxou a responsabilidade no setor ofensivo brasileiro e correspondeu com um hat-trick que aumentará a sua confiança para o restante da competição, e que a fez entrar para a história da Copa do Mundo. A camisa 11 se tornou a jogadora mais velha da história (34 anos e 25 dias) a conseguir três gols na competição - entre homens e mulheres -, superando, inclusive, Cristiano Ronaldo (33 anos e 130 dias).

Além disso, Cristiane se tornou a primeira jogadora da história a fazer gols em três Mundiais diferentes (2007, 2011 e 2019), e é a terceira a conseguir um hat-trick pela seleção brasileira na competição, seguindo os caminhos de Pretinha e Sissi.

Formiga quebra recorde



(Foto: Elsa/Getty)

Ao entrar em campo neste domingo, Formiga quebrou mais um recorde na . Ela chegou ao seu sétimo Mundial e se tornou a jogadora mais velha da história a participar da competição, com 41anos e 98 dias.



Andressa dita o ritmo



(Foto: Rener Pinheiro/Mowa)

A meia Andressa, ao lado de Cristiane, foi o principal destaque da Seleção Brasileira em campo. Mesmo tendo perdido o pênalti, ela deu duas assistências para os gols de Cristiane.

Sem dependência de Marta



(Foto: JEFF PACHOUD/AFP/Getty)

É claro que a presença de Marta em campo traria um peso enorme para qualquer adversário do Brasil, mesmo sendo a Jamaica. No entanto, a camisa 10 não fez falta na partida. A seleção atuou de forma coletiva e segura. Do banco de reservas, Marta acompanhou o jogo, torceu e passou tranquilidade às companheiras. Eleita melhor jogadora do mundo seis vezes, Marta é aguardada para o duro confronto contra a , na próxima quinta-feira (13), às 13h (de Brasília), em .