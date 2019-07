Brasil se aproxima de sua melhor marca defensiva em uma Copa América

Seleção é a única equipe que não sofreu gols nesta edição da competição

A chega à final da com moral alta não só pelas vitórias conquistadas nos momentos de pressão na competição e pelo brilho de algumas peças que estavam em débito com a camisa amarelinha, mas também graças a uma defesa impenetrável.

Em cinco jogos disputados no campeonato continental, o não sofreu gols e é a única equipe que ainda não teve as redes balançadas nesta edição.

Com isso, a Seleção Brasileira está perto de repetir uma marca histórica na Copa América. Caso passe "zerada" na grande decisão, a equipe igualará a campanha de 1989, quando o Brasil foi campeão da competição. Na ocasião, o time ficou sete partidas sem levar gols.



(Foto: Getty Images)

Thiago Silva e Marquinhos formaram a dupla titular na defesa brasileira até a semifinal da competição. No entanto, Marquinhos deixou o duelo contra a após sentir desconforto e Miranda assumiu o posto, também passando segurança no setor. Isso sem mencionar as grandes defesas de Alisson durante a competição, confirmando o grande momento que vive e o colocando no posto de um dos melhores goleiros da atualidade.

Ainda não está definido quem irá a campo na grande decisão, mas o fato é que quem for o adversário brasileiro terá um paredão sólido para derrubar.

A Seleção Brasileira aguarda pelo vencedor do duelo entre e para conhecer seu rival na final da Copa América, que será disputada no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã.