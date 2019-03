Brasil reencontra a Colômbia em setembro pelo Brasil Global Tour

Equipes acirraram rivalidade nos últimos anos e se reencontrarão em Miami, depois da Copa América

Um dos confrontos de mais rivalidade dos últimos tempos no futebol sul-americano está de volta. A vai encarar a no dia 6 de setembro, em Miami, quando o Chevrolet Global Tour volta à terra do Tio Sam.

Neymar, Coutinho e cia estarão frente a frente com Falcão Garcia, James Rodriguez e companhia no Hard Rock Stadium, em Miami. O confronto será o primeiro da Canarinho após a , que acontece no Brasil.

Desde o confronto entre as duas equipes na do Brasil, em 2014, a rivalidade ficou mais acirrada. Além da vitória brasileira por 2 a 1, o confronto ficou marcado pela lesão de Neymar, que deixou o campo e ficou de fora do restante do Mundial.



(Foto: Getty Images)

De lá para cá as duas equipes se enfrentaram na Copa América, em que o time colombiano levou a melhor e saiu com a vitória em 2015. No entanto, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a Canarinho deu o troco vencendo em casa e empatando fora. Em janeiro de 2017, ambas seleções protagonizaram o Jogo da Amizade, com o intuito de arrecadar verba para ajudar as famílias do desastre aéreo da .

