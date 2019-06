Brasil proíbe entrada de argentinos que estavam em lista de torcedores violentos

Ainda não foi divulgado os nomes e a quantidade de torcedores argentino que foram impedidos de continuar no Brasil

A Polícia Federal impediu a entrada de alguns argentinos no para acompanharem as partidas da . Os torcedores que já estavam em território nacional e com ingresso para a competição, têm os nomes incluídos na lista de argentinos violentos.

A identificação foi feita por meio de uma lista fornecida pelo governo argentino para as autoridades brasileiras, na qual constava os nomes dos indivíduos, que não foram identificados para a imprensa, como pessoas violentas.

Os impedimentos ocorreram nas cidades de Uruguaiana e Santana do Livramento.

A entra em campo neste domingo (23), às 16h (Brasília), contra o em última partida da fase de grupos da . Os Hermanos precisam vencer a partida para seguirem no torneio.