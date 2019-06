Brasil pode perder Fernandinho contra o Peru; Arthur se recupera após pisão

Seleção brasileira não deve ter o volante na terceira rodada do Grupo A da Copa América. Jogador sofreu entorse no joelho direito contra a Venezuela

A seleção brasileira ainda não sabe se contará com Fernandinho diante do , pela terceira rodada do Grupo A da . O volante sofreu um entorse no joelho direito e não tem presença garantida pela comissão técnica de Tite. Arthur se recuperou das dores no pé esquerdo.

Fernandinho sofreu uma entorse ainda no empate em 0 a 0 com a , na última terça-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A. Na ocasião, o volante entrou no decorrer do jogo e teve um problema clínico. Ele passou por uma avaliação inicial logo no vestiário da Fonte Nova.

Nesta quinta-feira (20), o médico Rodrigo Lasmar voltou a submetê-lo a um exame médico. No entanto, o atleta do não mostrou condições de participar do treino desta sexta-feira (21). Ele pode desfalcar a equipe diante do Peru.

Outro jogador que sofreu um problema clínico na igualdade contra os venezuelanos foi o também volante Arthur. O atleta do sofreu um pisão no pé esquerdo e precisou de avaliação com o departamento médico.

Arthur, no entanto, não apresenta lesões. Ele evoluiu o tratamento e estará à disposição da comissão técnica na atividade marcada na Arena , às 17h15 (de Brasília) desta sexta-feira.