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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Simone Gervasio
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Brasil perde para o Japão: nem Vinicius evita a derrota por 3 a 2. Furioso, Ancelotti entra em campo e é expulso por reclamar junto com Rapinha

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Tombo do Brasil de Carlo Ancelotti. A seleção brasileira foi derrotada por 3 a 2 pelo Japão em um amistoso disputado em Singapura. Houve protestos no fim da partida, e o técnico italiano e Raphinha foram expulsos por reclamar.

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Aconteceu de tudo no Singapore National Stadium, onde o Japão venceu o Brasil em um amistoso cheio de emoções. Com os sul-americanos escalando desde o início dois "italianos", Wesley e Carlos Augusto, um pela direita e o outro pela esquerda, os japoneses largaram melhor. Após 20 minutos, o placar já estava em 2 a 0, com gols de Kubo aos 15 e de Nakamura aos 19.

Contra as cordas, o Brasil reagiu com dois golaços de Vinicius: um chute potente de 25 metros que superou Suzuki e uma finalização colocada indefensável. Os gols do talento do Real Madrid, aos 33 e aos 75 minutos, pareciam encaminhar a partida para um empate. Ancelotti também havia apostado em Endrick, que entrou no lugar de Raphinha a 20 minutos do fim. Mas, aos 91 minutos, veio o gol que frustrou o Brasil.

O gol que definiu o placar de 3 a 2 foi marcado por Sakamoto e é muito contestado pela Seleção por uma suposta falta sobre Joao Gomes não marcada no início da jogada que terminou com o gol do Japão. Segundo o Globo, Carlo Ancelotti e Raphinha chegaram a invadir o campo para protestar contra o árbitro, que expulsou os dois. O placar, porém, não mudou, e o Japão pôde ter uma pequena revanche contra o Brasil, que havia eliminado os japoneses nas últimas Copas do Mundo.

Written bySimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.