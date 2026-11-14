Brasil perde para o Japão: nem Vinicius evita a derrota por 3 a 2. Furioso, Ancelotti entra em campo e é expulso por reclamar junto com Rapinha

Aconteceu de tudo no Singapore National Stadium, onde o Japão venceu o Brasil em um amistoso cheio de emoções. Com os sul-americanos escalando desde o início dois "italianos", Wesley e Carlos Augusto, um pela direita e o outro pela esquerda, os japoneses largaram melhor. Após 20 minutos, o placar já estava em 2 a 0, com gols de Kubo aos 15 e de Nakamura aos 19.
Contra as cordas, o Brasil reagiu com dois golaços de Vinicius: um chute potente de 25 metros que superou Suzuki e uma finalização colocada indefensável. Os gols do talento do Real Madrid, aos 33 e aos 75 minutos, pareciam encaminhar a partida para um empate. Ancelotti também havia apostado em Endrick, que entrou no lugar de Raphinha a 20 minutos do fim. Mas, aos 91 minutos, veio o gol que frustrou o Brasil.
O gol que definiu o placar de 3 a 2 foi marcado por Sakamoto e é muito contestado pela Seleção por uma suposta falta sobre Joao Gomes não marcada no início da jogada que terminou com o gol do Japão. Segundo o Globo, Carlo Ancelotti e Raphinha chegaram a invadir o campo para protestar contra o árbitro, que expulsou os dois. O placar, porém, não mudou, e o Japão pôde ter uma pequena revanche contra o Brasil, que havia eliminado os japoneses nas últimas Copas do Mundo.