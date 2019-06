Brasil pega a França nas oitavas da Copa do Mundo feminina; EUA está no caminho

Com a vitória do Chile por 2 a 0 sobre a Tailândia, Brasil vai mesmo cruzar as donas da casa no primeiro jogo do mata-mata

A feminina concluiu sua primeira fase nesta quinta-feira (20), e com isso definiu também o futuro do no torneio. Com a vitória do "só" por 2 a 0 sobre a , a seleção de Marta, Cristiane e cia vai mesmo encarar as anfitriãs francesas nas oitavas, com a poderosa seleção dos EUA como provável rival já nas quartas.

A era a adversária mais provável desde o princípio, mas havia a chance de um cruzamento com a , dona de campanha mais modesta nesta primeira fase. Para isso acontecer, bastava o Chile vencer a Tailândia por três ou mais gols de diferença na conclusão do grupo F, nesta quinta-feira. Contra o time mais frágil de toda a Copa do Mundo até aqui, as sul-americanas abriram 2 a 0 e tinham um pênalti a favor, mas erraram a cobrança e sacramentaram o futuro do Brasil.

#FIFAWWC Chile 2 x 0 Tailândia. E Chile ainda perdeu um pênalti aos 40 do 2° tempo, se fizesse o 3° gol passaria de fase, e mudaria o adversário e a chave do Brasil.



Agora ficou França x Brasil e EUA x . Chave dificílima.



Vacilamos contra e , custou caro — Glauco 🏹 (@Glaucoxa) 20 de junho de 2019

Tudo Isso porque a seleção brasileira, que venceu a Itália por 1 a 0 na terça, garantiu vaga às oitavas de final com o terceiro lugar do grupo C, com seis pontos somados em três jogos.

Como a Copa do Mundo feminina tem apenas seis grupos na competição, diferentemente da edição masculina com oito, classificam-se os dois melhores de cada chave e também as quatro equipes com melhores campanhas de terceiro lugar, completando os 16 times necessários para a disputa das oitavas de final.

Nesta quinta, mais cedo, por pouco não foi confirmado o confronto entre Brasil e França, mas conseguiu o gol da vitória sobre a Nova Zelândia aos 50 minutos do segundo tempo. O resultado classificou as africanas, eliminou a e fez o Brasil continuar esperando até a definição de Chile e Tailândia.

Quando o Brasil joga?

Brasil x França - domingo (23), às 16h (de Brasília)

E depois?

Caso avance às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil poderá encara o vencedor do duelo entre Espanha e EUA. Você acompanha o desfecho da competição aqui na Goal.