Brasil pede que Real Madrid libere Vinícius Júnior para a Olimpíada

A CBF encaminhou uma petição aos merengues pedindo a liberação do atacante; sondou-se pedir Rodrygo, mas liberar ambos seria impossível

A mudança de regra dos elencos na Olimpíada de Tóquio, com a FIFA ampliando o plantel de 18 para 22 jogadores, está gerando muitos movimentos das federações pleiteando novas liberações. Quanto ao Brasil, Reinier foi informado na quinta-feira (1) pelo técnico André Jardine que está escalado para os Jogos Olimpícos nesta lista de quatro atletas a serem chamados. A CBF ainda reforçou um pedido por Vinícius Júnior.

Segundo apurações da Goal, a entidade enviou um comunicado para o Real Madrid pedindo a liberação do atleta, que está com a seleção brasileira principal na disputa da Copa América. O time merengue, no entanto, ainda não se posicionou oficialmente sobre a petição. Diretoria e comissão técnica da seleção brasileira sabem que o objetivo é complicado, por isso não estendeu um pedido para a liberação de Rodrygo. Entre os dois, escolheram Vinícius Júnior.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na primeira convocação, quando Jardine chamou 18 jogadores, o Real Madrid já havia deixado claro que seus jogadores deveriam disputar apenas uma competição neste meio de ano. A CBF, então, optou por chamar Vini Jr para a Copa América - Rodrygo não foi chamado para competição.

Da Espanha, as notícias eram de que Carlo Ancelotti queria contar com o plantel completo na pré-temporada. No entanto, o clube parece estar flexível a ceder alguns de seus jogadores. O Japão convocou Takefusa Kubo e a Espanha chamou a dupla de meio-campistas Dani Ceballos e Marco Asensio. Confira aqui todos os elencos das seleções masculinas na Olimpíada de Tóquio.

Vinícius Jr sonha com a Olimpíada

O brasileiro não conhece este pedido por parte da CBF, mas seu sonho neste momento é disputar a Olimpíada. O atacante respeitará qualquer decisão do Real Madrid. O anúncio dos quatro atletas que completam o elenco do Brasil em Tóquio será divulgada ainda hoje.

Para Vinicius, ir a Tóquio significaria perder cerca de uma semana de treinos com Ancelotti. Também um cansaço a mais, pois em vez de sair de férias ele se desgastaria nos Jogos. O detalhe que pode ajudá-lo é que na Copa América ele está atuando poucos minutos (foram apenas 32 minutos jogados em quatro partidas), o que significa menos desgaste.