Brasil x Paraguai ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Sul-Americano sub-20

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), pelo hexagonal final do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Paraguai entram em campo na noite desta sexta-feira (14), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A seleção brasileira busca o segundo triunfo no hexagonal, após ganhar da Venezuela por 2 a 1. Por outro lado, o Paraguai vem de derrota por 3 a 1 para o Equador e busca a sua recuperação no campeonato.

Prováveis escalações

Escalação do Brasil sub-17: Phillipe Gabriel; Vitor Gabriel, Vitor Reis, Da Mata e Souza; Matheus Ferreira, Luiz Gustavo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias.

Escalação do Paraguai sub-17: Insfrán; Gómez, Galeano, Balbuena e Mongelós; Guiñazú, Aguayo e Riveros; Villalba, Miño e Fernández.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?