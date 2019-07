Brasil nunca perdeu para a Argentina em casa em torneios oficiais; veja mais curiosidades

Confira alguns dados que a Opta Sports separou, em relação à semifinal da Copa América

Depois de 12 anos, e voltam a se encontrar na . Disputando vaga para a final do torneio, as equipes entram em campo nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, com a certeza de um grande duelo.

Com Messi buscando o seu primeiro título com a seleção principal da Argentina, e o Brasil buscando a primeira conquista sob o comando do técnico Tite, o "superclássico" irá ganhar mais um capítulo. Abaixo, confira as curiosidades históricas que a Opta Sports listou!