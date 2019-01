Brasil no Sul-Americano Sub-20: elenco, destaques, comissão técnica e agenda de jogos

Confira como chega a seleção treinada por Carlos Amadeu para o torneio que será realizado no Chile!

Maior campeão do Sul-Americano sub-20 (com 11 títulos), mas tendo a sua última conquista em 2011, o Brasil inicia a sua caminhada pensando em dar aos nossos jovens atletas a experiência de levantar a taça.

A competição, que será realizada no Chile, vai de 17 de janeiro até 10 de fevereiro e garante quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre maio e junho deste ano na Polônia. Ao contrário do que aconteceu em edições anteriores, desta vez os dois primeiros não terão vaga para as Olimpíadas, uma vez que haverá um pré-Olímpico. No entanto, o certame também garante vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Abaixo, confira como chega a Seleção Brasileira!

ELENCO

A maior parte dos convocados por Carlos Amadeu são atletas que ainda estão em clubes brasileiro, mas já é possível notar nomes que já estão na Europa. São eles: Vitinho (lateral-direito do Cercle Brugge, da Bélgica), Marcos Antônio (meio-campista do Estoril, de Portugal) e Marquinhos Cipriano (atacante do Shakhtar, da Ucrânia).

A grande ausência também vem lá do exterior: Vinícius Júnior não foi liberado pelo Real Madrid.

DESTAQUE

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Já negociado com o Real Madrid, que pagou 45 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões na cotação da época) ao Santos, o meia-atacante Rodrygo é quem mais gera expectativa. Honrando a tradição santista, recebeu a camisa 10 da Seleção.

Outros nomes mais conhecidos são Lincoln (atacante, Flamengo) e os goleiros Hugo (Flamengo) e Phelipe, que já estiveram na lista de convocados por Tite para a Seleção Brasileira principal.

TREINADOR

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação)

A Seleção sub-20 está sob o comando de Carlos Amadeu desde janeiro de 2018. O baiano de 53 anos substituiu Rogério Micale no cargo e também irá comandar a equipe nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Amadeu apresentou um bom trabalho no comando do selecionado sub-17, que ficou na terceira posição no Mundial da categoria em 2017. Além disso, ele também conquistou uma Copa do Brasil sub-20 pelo Vitória.

AGENDA

O Sul-Americano Sub-20 começa hoje, com Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia em campo! Se liga nos grupos da 1ª fase da competição.



Três times de cada chave se classificarão para a Fase Final. ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Tqh1Qyzxqb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 de janeiro de 2019

O Brasil está no Grupo A da competição, ao lado de Bolívia, Chile Colômbia e Venezuela. Os três primeiros colocados da chave avançam para a fase final, que vai definir o campeão em um hexagonal no qual todos enfrentarão todos. Além disso, os quatro melhores classificados terão presença garantida na Copa do Mundo da categoria e os três primeiros ainda se garantem no Pan-Americano sediado no Peru (que, desta forma, já tem a sua classificação garantida).

19/01 - 18h10: Brasil vs Colômbia, Estádio El Teniente (Rancágua)

21/01 - 20h30: Brasil vs Venezuela, Estádio El Teniente (Rancágua)

23/01 - 20h30: Brasil vs Chile, Estádio El Teniente (Rancágua)

25/01 - 18h10: Brasil vs Bolívia, Estádio El Teniente (Rancágua)