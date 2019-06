Brasil no Mineirão: qual o retrospecto da seleção no estádio do 7 a 1

Seleção Brasileira possui retrospecto positivo atuando em Belo Horizonte, apesar do vexame em 2014

A vive uma relação de amor e ódio com o Mineirão, palco da próxima partida da semifinal da , contra a . O Gigante da Pampulha está marcado na história da Canarinho seja com memoráveis atuações ou com vexame.

Em quase 54 anos, o disputou 25 partidas no estádio na capital mineira e possui retrospecto positivo: 74,6% de aproveitamento, com 17 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

O último rival da Seleção no Mineirão, inclusive, foi a Argentina. Em novembro de 2016, a equipe já treinada por Tite venceu por implacáveis 3 a 0 Messi e companhia em clássico válido pelas Eliminatórias para a da . Na ocasião, Phillipe Coutinho, Paulinho e Neymar anotaram os gols.



Mas se sobram vitórias para contar no estádio, há uma derrota que os brasileiros bem gostariam de apagar da memória, porém, entrou para a história de um dos maiores vexames na história do futebol mundial: a derrota por 7 a 1 para a , na semifinal da Copa do Mundo, em 2014.

E na Copa América?

A Seleção Brasileira jogou no Mineirão por três vezes, todas na Copa América de 1975. Naquele ano, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 1, a por 6 a 0, e saiu derrotado pelo por 3 a 1.

A classificação dramática do Brasil para a semifinal no Mineirão, em cima do , foi tema do episódio 7 do Golaço, o podcast da Goal (ouça abaixo).