Brasil nas Eliminatórias: os convocados de Equador e Paraguai, adversários em junho

Os jogos das próximas rodadas são nos dias 4 e 8 de junho

Depois de mais de um ano, a seleção brasileira volta a campo agora no mês de junho para duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra Equador e Paraguai. Os jogos antecedem a disputa da Copa América , que depois de muitas reviravoltas , será realizada no Brasil .

A seleção brasileira está 100% na disputa das Eliminatórias, liderando as seleções sul-americanas que buscam vaga para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Agora, na disputa das sexta e sétima rodadas, encontra o Equador e o Paraguai para mais dois jogos. Os adversários chegam para a rodada dupla, respectivamente, na terceira e na quarta colocação.

Para o torcedor poder se preparar para os jogos, a Goal preparou este guia sobre as seleções equatoriana e paraguaia.

Seleção equatoriana: convocados, resultados e mais

O time do Equador, treinado pelo argentino Gustavo Alfaro, é o quarto colocado na tabela de classificação das Eliminatórias, posição que, por enquanto, lhe garante vaga para a Copa do Mundo. Em quatro jogos já disputados, o Equador tem três vitórias (contra Uruguai, Bolóvia e Colômbia) e apenas uma derrota, sofrida para a Argentina. Foram 13 gols marcados e apenas seis sofridos.

Na rodada dupla, o Equador enfrenta, além da seleção brasileira, a seleção peruana. O jogo contra o Brasil será na sexta-feira (4), e contra o Peru na terça-feira (8).

Quem são os convocados da seleção equatoriana para os confrontos contra Brasil e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

Três dos 31 jogadores convocados por Alafro atuam no Brasil - Arboleda, do São Paulo, Alan Franco, do Atlético-MG, e Cazares, do Fluminense.

Goleiros:

Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield)

Hernán Galíndez (Universidad Católica)

Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Pedro Ortíz (Emelec)

Defensores:

Robert Arboleda (São Paulo)

Xavier Arreaga (Seattle Sounders)

Luis Fernando León (Barcelona de Guayaquil)

Pervis Estupiñán (Villarreal)

Félix Torres (Santos Laguna)

Diego Palacios (Los Angeles FC)

Mario Pineida (Barcelona de Guayaquil)

Piero Hincapié (Talleres)

Ángelo Preciado (Genk)

Pedro Perlaza (LDU)

Meio-campistas:

Christian Noboa (Sochi)

Jhegson Méndez (Orlando City)

Juan Cazares (Fluminense)

Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion)

Alan Franco (Atlético-MG)

Carlos Gruezo (Augsburg)

Ángel Mena (León)

Damián Díaz (Barcelona de Guayaquil)

Fidel Martínez (Tijuana)

Dixon Arroyo (Emelec)

Gonzalo Plata (Sporting)

Ayrton Preciado (Santos Laguna)

José Carabalí (Universidad Católica)

Atacantes:

Enner Valencia (Fenerbahçe)

Michael Estrada (Toluca)

Jordy Caicedo (CSKA Sofia)

Leonardo Campana (Famalicão)

Seleção paraguaia: convocados, resultados e mais

A seleção do Paraguai, treinada por Eduardo Berizzo, também está ocupando uma posição na tabela que garante vaga para a Copa do Mundo de 2022 - quarto lugar. Nas quatro rodadas disputadas, a seleção tem uma vitória (contra a Venezuela) e três empates (com Peru, Argentina e Bolívia), com seis gols marcados e cinco sofridos.

Antes de enfrentar o Brasil, em casa, a seleção paraguaia visita o Uruguai, pela quinta rodada das Eliminatórias - em jogo nesta quinta-feira (3). Contra o Brasil, a partida será na terça-feira (8).

Quem são os convocados da seleção paraguaia para os confrontos contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

Assim como na seleção do Equador, a seleção paraguaia também tem três convocados que atuam em times brasileiros. Gatito Fernández, goleiro do Botafogo, e os zagueiros Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Junior Alonso, do Atlético-MG.

Goleiros:

Antony Silva (Puebla-MEX)

Gerardo Ortiz (Once Caldas)

Juan Espínola (Godoy Cruz)

Defensores:

Robert Rojas (River Plate)

Fabián Balbuena (West Ham)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Júnior Alonso (Atlético-MG)

David Martínez (River Plate)

Omar Alderete (Hertha Berlin)

Juan Escobar (Cruz Azul)

Meio-campistas:

Andrés Cubas (Nimes)

Robert Piris Da Motta (Gençlerbirligi-TUR)

Richard Sánchez (América do México)

Gastón Giménez (Chicago Fire)

Óscar Romero (San Lorenzo)

Miguel Almirón (Newcastle)

Atacantes:

Ángel Romero (San Lorenzo)

Carlos González (Tigres-MEX)

Alejandro Romero Gamarra (Al Taawon-ARA)

Braian Samudio, (Rizespor-TUR)

Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors)

Quais são os próximos jogos da seleção brasileira?

A seleção brasileira tem uma agenda cheia nas próximas semanas . Além da disputa da rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo, os comandados de Tite ainda têm pela frente a Copa América, que acontecerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Veja os próximos jogos:

Eliminatórias:

Brasil x Equador: sexta-feira, 4 de junho de 2021, às 21h30 (de Brasília) - 5ª rodada

Paraguai x Brasil: terça-feira, 8 de junho de 2021, às 21h30 (de Brasília) - 6ª rodada

Copa América:

O novo calendário da Copa América, após mudança para o Brasil como sede, ainda não foi divulgado pela Conmebol.