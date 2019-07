Brasil lidera audiência internacional para final da Copa do Mundo feminina

Mesmo sem representante na decisão, os números do país superam os apresentados por EUA e Holanda

O último domingo viu e fazerem a final da feminina. O triunfo americano por 2 a 0 encerrou o torneio que contou com atenção inédita para o esporte, especialmente no . Mesmo com a seleção de Marta e companhia eliminada ainda nas oitavas de final, o país liderou a audiência para a decisão na televisão internacional.

Segundo dados apresentados pela Fifa, 19,935 milhões de espectadores assistiram ao duelo entre EUA e Holanda, audiência obtida por meio de Rede Globo e Sportv - a Bandeirantes não informou seus números. Além disso, 41,7% dos aparelhos de televisão ligados no momento da partida (que começou às 12h do Horário de Brasília) estavam sintonizados na final.

Campeões da Copa, os EUA somaram uma audiência de 15,277 milhões de pontos entre FOX e Telemundo. Enquanto isso, na Holanda, a 5,481 milhões assistiram à derrota de sua equipe na NPO1.

O Brasil já havia demonstrado o sucesso do torneio entre espectadores nas oitavas de final, quando a seleção sul-americana foi eliminada pela . O 2 a 1 teve 30.574 milhões de telespectadores na Rede Globo (além de 2.996 milhões na Band e 1.676 milhão no Sportv), recorde histórico no mundo para o futebol feminino.