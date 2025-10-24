+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasil sub-17 feminino 2025Fabio Souza/CBF
Joaquim Lira Viana

Brasil x Itália: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial Feminino sub-17 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24), na Academia de Futebol Mohammed VI; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Itália entram em campo nesta sexta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do grupo A do Mundial Feminino sub-17 2025. A partida acontece na Academia de Futebol Mohammed VI (Campo 1), em Salé, e possui transmissão ao vivo da CazéTV e da FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Na primeira partida, o Brasil ganhou de 3 a 0 sobre o Marrocos, as anfitriões da competição. Enquanto isso, a Itália venceu, também por 3 a 0, a Costa Rica. Já na segunda rodada, a seleção brasileira empatou em 1 a 1 com as costas-riquenhas, enquanto as italianas levaram a melhor por 3 a 1 sobre as marroquinas.

Para avançar de fase, as brasileiras não precisam de uma vitória, e caso percam a partida, precisam torcer para que a Costa Rica também tenha uma derrota. Mesmo se as costa-riquenhas ganharem a partida e empatarem em pontos, o Brasil ainda tem uma larga vantagem no saldo de gols, com 3, enquanto suas adversárias diretas tem -3.

A equipe do Brasil está em busca do título inédito do torneio, e sua melhor campanha na história do Mundial feminino sub-17 foi em 2022, quando chegou nas quartas de final, mas caiu para a Alemanha por 2 a 0. 

Prováveis escalações

Brasil: Jhennifer; Marina, Andreyna e Allyne; Julia Faria, Kaylane, Julia Pereira, Giovanna Waksman; Evelin, Gi Iseppe e Maria. Técnica: Rilany Silva

Itália: Robbioni; Randazzo, Verrini, Bressan e Venturelli; Robino, Giudici, Guerzoni; Galli, Volpini e Copelli. Técnico: Viviana Schiavi

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Itália

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 21 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Academia de Futebol Mohammed VI (Campo 1), Salé - Marrocos
