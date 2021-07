Brasil x Holanda nas Olimpíadas: onde assistir, escalação, horário e as últimas da seleção feminina

Seleções entram em campo neste sábado (24), pela segunda rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brasil e Holanda se enfrentam neste sábado (24), às 8h (de Brasília), no Estádio de Miyagi, em Tóquio, pela segunda rodada, valendo a liderança do grupo F, no futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Bandsports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Brasil DATA Sábado, 24 de junho de 2021 LOCAL Estádio de Miyagi - Miyagi, Japão HORÁRIO 8h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Marta marcou duas vezes na estreia da seleção feminina nas Olimpíadas de Tóquio / Foto: Richard Callis/SPP/CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Bandsports, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 8h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer a China na estreia das Olimpíadas, por 5 a 0, a seleção brasileira feminina se prepara para enfrentar o seu desafio mais duro, até aqui: a Holanda, que também goleou por 10 a 3 a Zâmbia, na primeira rodada.

"A gente conhece mais o estilo de jogo da Holanda. Elas têm bastante velocidade, exploram bastante as beiradas. Nesta sexta, teremos nossa reunião para definir plano de jogo, ver o que a Pia vai passar de estratégia. Será um bom teste para nós, que temos treinado bastante essa linha defensiva e viemos aprimorando a compactação. Na última vez que as enfrentamos, tivemos boas chances de gol. Nosso trabalho vem evoluindo também e espero que a gente possa executar bem esse plano de jogoque a Pia gosta", analisou a lateralTamires, lembrando o confronto no Torneio Internacional da França. Na ocasião, Brasil e Holanda empataram sem gols.

Valendo a liderança do grupo F, ambas as seleções fazem mistério em relação a equipe titular.

Provável escalação do Brasil: Barbara; Tamires, Rafaelle, Erika, Benites; Duda, Julia, Formiga; Marta, Debinha, Beatriz.

Provável escalação da Holanda: Van Veenendaal; Van Dongen, Nouwen, Van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Van de Donk, Roord; Martens, Miedema, Van de Sanden.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 0 x 0 Canadá Amistoso 14 de junho de 2021 China 0 x 5 Brasil Jogos Olímpicos 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Zâmbia Jogos Olímpicos 27 de julho de 2021 8h30 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 7 x 0 Noruega Amistoso 15 de junho de 2021 Zâmbia 3 x 10 Holanda Jogos Olímpicos 21 de julho de 2021

Próximas partidas