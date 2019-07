Brasil escalado com Alex Sandro na esquerda para enfrentar a Argentina

Filipe Luís, que teve complicações físicas ao longo da semana, começa a semifinal de Copa América no banco

escalado para enfrentar a no Mineirão. A grande novidade é a presença de Alex Sandro no lugar de Filipe Luís na lateral-esquerda.

Titular de Tite nesta campanha e em boa parte do pós-Mundial 2018, Filipe vinha sofrendo com questões físicas. Entretanto, tanto ele quanto Richarlison, que se recuperou de caxumba, estão no banco de reservas como opção.

Acabou a dúvida! O Brasil está escalado! 🇧🇷



Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e .#CopaAmerica — Goal Brasil (@GoalBR) 2 de julho de 2019

Brasil e Argentina se enfrentam às 21h30 no Mineirão. Quem vencer estará na final da .