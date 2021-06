Brasil x Equador: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções voltam a campo neste domingo (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe o Equador neste domingo (27), às 18h (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela quinta e última rodada da Copa América, visando manter o aproveitamento de 100% no torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, em TV aberta, e da ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Equador DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Goiânia, GO HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:

ONDE VAI PASSAR?



Seleção brasileira encerrar a fase de grupos com 100% na Copa América / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 18h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado em primeiro lugar no grupo B, o Brasil enfrenta o Equador apenas para cumprir tabela e manter o aproveitamento de 100% na Copa América.

Multado pela Conmebol em cinco mil dólares por criticar a preparação da Copa América, o técnico Tite evitou se manifestar sobre o assunto na véspera do confronto.

"Nada (de resposta) de novo, não vou falar nada de novo. Vou ser multado. Vou falar de campo ruim, vou ser multado. Se vou falar que foi atabalhoado (o torneio), vou ser multado. Não vou falar nada", disse.

Alisson deve voltar aparecer na meta titular, enquanto Thiago Silva pode ser poupado já visando o confronto das quartas de final.

Já o Equador ainda briga por uma vaga na próxima fase. Com dois pontos, busca a primeira vitória.

O treino deste sábado da #SeleçãoBrasileira começou com a tradicional roda de bobinho entre os jogadores. Confere aí como foi um pouco da atividade! pic.twitter.com/Lrb2vbO2hJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

Provável escalação do Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Fred (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá; Neymar, Éverton (Richarlison) e Gabigol (Firmino).

Provável escalação do Equador: Galíndez; Preciado, Arboleda, Hincapié e Estupiñán; Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Franco e Damián Díaz; Fidel Martínez e Campana (Plata).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 0 Peru Copa América 18 de junho de 2021 Brasil 2 x 1 Colômbia Copa América 23 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A definir Brasil x Peru Eliminatórias 7 de setembro de 2021 A definir

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 1 x 0 Equador Copa América 14 de junho de 2021 Venezuela 2 x 2 Equador Copa América 20 de junho de 2021

Próximas partidas