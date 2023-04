Brasil x Equador ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Sul-Americano sub-17

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (17), pela terceira rodada do hexagonal final; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Equador entram em campo na noite desta segunda-feira (15), no Estádio Casa Blanca, em Quito, às 21h (de Brasília), pela terceira rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com duas vitórias, o Brasil é o terceiro colocado do quadrangular, ficando atrás de Equador e Argentina no saldo de gols. A Canarinho vai em busca de mais um triunfo para tentar alcançar a liderança. Por outro lado, os equatorianos terão o apoio de sua torcida para se manterem na ponta.

Prováveis escalações

Escalação do Brasil sub-17: Phillipe Gabriel, Chermont, Vitor Reis, Da Mata, Dalla Corte, Matheus Ferreira, Bernardo Valim, Dudu, Rayan, Riquelme e Kauã Elias.

Escalação do Equador sub-17: Loor, Polo, Davis, Collahauzo, Ruiz, Rodríguez, Reyes, Páez, Bermúdez, Jesús e Obando.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Equador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?