Brasil x Equador ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Sul-Americano sub-20

Equipes entram em campo nesta terça-feira (31), pelo hexagonal final do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil enfrenta o Equador na noite desta terça-feira (31), às 19h30 (de Brasília), na Colômbia, pela primeira rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de concluir a primeira fase na liderança do grupo A, o Brasil agora vai em busca do título. Até o momento, a equipe de Ramon Menezes está invicta na competição: três vitórias e um empate. . Vale lembrar que o Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano sub-20 com 11 conquistas, mas não vence a competição há 12 anos.

Do outro lado, o Equador ficou na terceira posição do grupo B, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Hexagonal final

As três melhores equipes dos grupos A e B agora irão se enfrentar em turno único. O time que ficar em primeiro será o campeão sul-americano.

Os convocados do Brasil para o Sul-Americano sub-20

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Douglas Mendes, (RB Bragantino), Robert (Corinthians), Weverton (Cruzeiro) e Jean (Coritiba);

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense), Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes: Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico), Luís Guilherme (Palmeiras), Sávio (PSV) e Vitor Roque (Athletico)

Prováveis escalações

Escalação do provável Brasil sub-20: Micael; Arthur, Douglas Mendes, Robert e Patryck; Andrey, Alexsander, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Stênio e Vítor Roque.

Escalação do provável Equador sub-20: Gilmar Napa; Daniel De La Cruz, Luis Córdova, Davis Bautista, Yeltzin Erique, José Klinger, Denil Castillo, Sebastián González, Patrik Mercado, Justin Cuero e Oscar Sosa.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Equador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?