Brasil ‘dormiu’ e pênalti não marcado: as reclamações da seleção após derrota

O confronto entre e pela segunda rodada da fase de grupos acabou com a vitória de virada da equipe comandada por Ante Milic, por 3 a 2.

Marta abriu o placar da partida com um gol de pênalti e Cristiane deixou o seu tento ainda no segundo tempo. Entretanto, o primeiro gol australiano veio nos acréscimos do primeiro tempo.

Os 45 minutos finais acabou expondo um nervosismo maior das brasileiras, que acabaram marcando um gol contra e tomando a virada. Substituída aos 30 minutos do segundo tempo, Cristiane declarou aos repórteres, após o apito final, que a equipe acabou se perdendo com as trocas realizadas pelo técnico Vadão.

“Não dá pra dormir num jogo desse. A gente deu uma perdida, uma desligada, na troca das meninas. A gente recuou muito e elas começaram a botar bola na área, e é o que elas vão mais usar sempre. O time apagou de novo e não pode acontecer, não pode desligar desse jeito”, declarou a atacante.

Em contrapartida, no fim do segundo tempo, um lance de falta não marcado para o Brasil acabou prejudicando ainda mais a seleção Canarinho, que poderia ter igualado o placar com um pênalti não sinalizado.

“Não sei se foi pênalti. Não vi o lance, não posso opinar. A consulta merecia, no lance de impedimento o VAR foi consultado e o gol tinha sido anulado. Num jogo dramático como esse e valendo o que valia, uma consulta deveria ter acontecido”, relatou o técnico Vadão.

O Brasil agora aguarda pelo resultado do confronto entre e para prepararem-se para enfrentar a equipe europeia na próxima terça-feira (18).