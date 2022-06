Brasil de Pelotas x Ypiranga: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Jogo acontece neste sábado (11), pela décima rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Brasil de Pelotas e Ypiranga se enfrentam neste sábado (11), no Bento Freitas, a partir das 11h (de Brasília), pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, no streaming.

Quando é?

JOGO Brasil de Pelotas x Ypiranga DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Bento Freitas - Pelotas, RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez - SP

Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Leandro Matos - SP

Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias - RS

Informações da partida

Afundado na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos, o Brasil de Pelotas busca a recuperação após quatro derrotas consecutivas na Série C.

A equipe será comandada por Thiago Gomes, técnico anunciado no início da semana para substituir Jerson Testoni.

Do outro lado, o Ypiranga, no meio da tabela com 13 pontos, vem de empate com o Figueirense na última rodada.

Para o confronto, o técnico Luizinho Vieira terá o retorno de Guilherme Amorim, que cumpriu suspensão.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Ypiranga soma sete vitórias, contra cinco do Brasil de Pelotas, além de três empates.

Prováveis escalações

Brasil de Pelotas: Vitor Luiz; Marcelinho, Rafael Castro, Gilberto Alemão e Gabriel Araújo; Karl, Luiz Menezes e Marllon; Vini Peixoto, Júnior Pirambu e Paulo Victor.

Ypiranga: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Lorran, Morelli e Cesinha; John Lennon, Guilherme Amorim e Hugo Almeida.

Desfalques

Brasil de Pelotas

Jonatha Carlos e Thiago Santos: lesionados.

Ypiranga

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil de Pelotas

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 3 x 0 Brasil-RS Série C 28 de maio de 2022 Mirassol 2 x 0 Brasil-RS Série C 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil-RS x Ferroviário Série C 18 de junho de 2022 15h (de Brasília) Paysandu x Brasil-RS Série C 26 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Ypiranga

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 3 x 0 Ypiranga Série C 29 de maio de 2022 Ypiranga 3 x 3 Figueirense Série C 4 de junho de 2022

