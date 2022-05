Brasil de Pelotas x Remo: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Série C 2022

Brasil de Pelotas e Remo se enfrentam neste sábado (7), no estádio Bento Freitas, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil de Pelotas x Remo DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Bento Freitas, Pelotas - RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgenes de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano Ramires e Marcielly Netto (ES)

Quarto árbitro: Jonathan Vivian (RS)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste sábado, no Bento Freitas.

MAIS INFORMAÇÕES

O Brasil de Pelotas entra em campo neste sábado buscando a sua primeira vitória na Série C.

O time gaúcho é o 18º colocado, com 3 pontos (três empates e uma derrota).

Já o Remo está na sétima posição, com 7 pontos marcados (duas vitórias, um empate e uma derrota).

A equipe paraense quer o triunfo fora de casa para se aproximar dos líderes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 1 Brasil de Pelotas Série C 1 de maio de 2022 Brasil de Pelotas 1 x 1 Botafogo-SP Série C 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Brasil de Pelotas Série C 15 de maio de 2022 18h (de Brasília) Brasil de Pelotas x Figueirense Série C 21 de maio de 2022 18h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 2 Remo Série C 1 de maio de 2022 Remo 2 x 2 São José Série C 23 de abril de 2022

Próximas partidas