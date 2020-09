Brasil de Pelotas x Náutico: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam no Bento de Freitas, neste sábado (5), a partir das 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro , de e duelam neste sábado (5), no estádio Bento de Freitas, a partir das 21h (de Brasília). A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Náutico DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Bento Freitas (RS) HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Caio Falcão/CNC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

O Brasil de Pelotas (13º), o time gaúcho chega confiante para o duelo após vencer o e agora busca novo triunfo em casa para subir na tabela.

Já o Náutico (9º) vem de duas vitórias consecutivas na Série B e não terá o meia Jean Carlos, lesionado, para a partida deste sábado. Para a posição, o técnico Gilson Kleina deve escalar Jhonnatan.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rodrigo Viana; Sávio, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Mazinho, Jiménez (Pedro Ken), Tomas Bastos e Thomaz; Douglas Coutinho e Schumacher.

Provável escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi, Erick Daltro, Rhaldney, Matheus Trindade, Jhonnatan, Jorge Henrique, Erick e Salatiel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 0 Cruzeiro Série B 2 de setembro de 2020 Operário 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 30 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Brasil de Pelotas Série B 12 de setembro de 2020 11 (de Brasília) -SP x Brasil de Pelotas Série B 21 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 0 Série B 1 de setembro de 2020 Guarani 1 x 2 Náutico Série B 28 de agosto de 2020

Próximas partidas