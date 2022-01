Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Brasil de Pelotas recebe o Grêmio neste sábado (29), no estádio Bento Freitas, a partir das 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na tv aberta, do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil de Pelotas x Grêmio DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Bento da Silva Freitas, Pelotas - RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A RBS, na tv aberta, o SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo deste sábado, em Pelotas.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasil-RS entra em campo neste sábado querendo a sua primeira vitória no estadual, após empatar com o Aimoré na estreia.

Já o Grêmio busca o segundo triunfo consecutivo. No entanto, o Tricolor deve mandar a campo mais uma vez uma equipe alterativa, já que a previsão de estreia do time titular está marcada para o meio da semana.

Provável escalação do Brasil-RS: A confirmar.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: A confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL-RS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Aimoré 0 x 0 Brasil-RS Gauchão 26 de janeiro de 2022 CSA 4 x 0 Brasil-RS Série B 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil-RS x Guarany Gauchão 2 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Caxias x Brasil-RS Gauchão 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Caxias Gauchão 26 de janeiro de 2022 Grêmio 4 x 3 Atlético-MG Brasileirão 9 dezembro de 2021

Próximas partidas