Brasil de Pelotas x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida será nesta quarta-feira (2), no estádio Bento Freitas, às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que precisam vencer para subir na tabela do Campeonato Brasileiro , de e se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada. A partida será transmitida pela TV Globo (MG), na tv aberta, e pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Bento Freitas (Rs) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasil de Pelotas (17º) ainda não ganhou no campeonato e quer aproveitar o fator casa para conquistar os seus três primeiros pontos.

Já o Cruzeiro (14º), há três jogos sem vencer na Série B, entra em campo precisando voltar a somar pontos para não ver os rivais abrirem distância na tabela. A não terá Jean (dores no joelho), Welinton (pubalgia) e Stênio (fará cirurgia no ombro). O time titular pode ter mudanças, como Jadsom no meio, e Matheus Pereira na lateral-esquerda.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Lázaro, Leandro Camilo, Bruno , Sousa, Bruno Matias, Gegê, Matheus Oliveira, Danilo Gomes e Luiz Henrique.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Matheus Pereira (Giovanni); Ariel Cabral (Henrique), Jadsom e Régis; Arthur Caíke, Airton e Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 30 de agosto de 2020 Brusque 1 x 0 Brasil de Pelotas 27 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Série B 5 de setembro de 2020 21h (de Brasília) x Brasil de Pelotas Série B 12 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 Américo-MG Série B 30 de agosto de 2020 CRB 1 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 26 de agosto de 2020

Próximas partidas