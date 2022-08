Brasil de Pelotas x Confiança: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (7), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil de Pelotas e Confiança se enfrentam neste domingo (7), no estádio Bento Freitas, a partir das 11h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da NS Sports, na plataforma de streaming.

Lanterna do campeonato, com 14 pontos, o Brasil de Pelotas não tem outra alternativa a não ser vencer para seguir, ainda que com chance mínima, de escapar do rebaixamento.

Do outro lado, o Confiança também está na parte debaixo da tabela, ocupando o 15º lugar, com 20 pontos, e também quer ganhar para ir à última rodada com um pouco mais de folga.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil de Pelotas: Otávio, Lucas Mazetti, Rafael Castro, Gilberto Alemão e Gabriel Araújo; Macaé, Karl, Jonatha Carlos, Matheuzinho, Paulo Victor e Thiago Santos.

Possível escalação do Confiança: Ewerton, Carlos Eduardo, Raphael, Adalberto e Everton Santos; Bruno Camilo, Luiz Otávio, Alyson e Luan; Ítalo e Tcharlles.

Desfalques da partida

Brasil de Pelotas:

sem desfalques confirmados.

Confiança:

Raphael: suspenso.

Quando é?

JOGO Brasil de Pelotas x Confiança DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Bento Freitas, Pelotas - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Silva (PE)

Assistentes: Bruno Vieira e Karla Santana (PE)

Quarto árbitro: Francisco Dias (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Confiança

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Altos Série C 30 de julho de 2022 Mirassol 3 x 1 Confiança Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Atlético-CE Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Brasil de Pelotas

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 2 x 1 Brasil de Pelotas Série C 31 de julho de 2022 Brasil de Pelotas 1 x 2 Aparecidense Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas