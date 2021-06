Brasil x Colômbia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleção brasileira volta a campo nesta quarta-feira (23), pela quarta rodada da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe a Colômbia nesta quarta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada da Copa América, visando seguir com 100% de aproveitamento no torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, em TV aberta, e da ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Colômbia DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Néstor Pitana (ITA)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Jose Antelo (BOL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



Seleção brasileira busca mais uma vitória na Copa América / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto e líder do grupo B com seis pontos, a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia nesta quarta-feira.

Promovendo mudanças na equipe, o técnico Tite vai escalar o goleiro Weverton entre os titulares, após Alisson ter participado contra o Equador, e Ederson ter enfrentado o Paraguai, pelas Eliminatórias.

"A gente sabe realmente o quanto é concorrida a posição de goleiro, e sempre foi em todo o histórico da seleção brasileira. É procurar fazer o melhor, agarrar a oportunidade, fazer um grande jogo, manter o nível que todos estão tendo, aproveitar a oportunidade e se firmar, que esse é o objetivo", afirmou o goleiro do Palmeiras.

Últimos preparativos antes do jogo contra a Colômbia ✅



Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/1zom7PBAAj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 22, 2021

Já a Colômbia soma quatro pontos e conheceu a sua primeira derrota na Copa América na última rodada, quando viu o Peru vencer por 2 a 1.

Provável escalação do Brasil: Weverton; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar; Firmino.

Provável escalação da Colômbia: Ospina; Medina, Mina, Davinson Sánchez, Tesillo; Barrios, Sebástian Pérez, Cuadrado, Cardona; Zapata e Borja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 0 Venezuela Copa América 13 de junho de 2021 Brasil 4 x 0 Peru Copa América 18 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Equador Copa América 27 de junho de 2021 18h (de Brasília) Chile x Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A definir

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 0 x 0 Venezuela Copa América 17 de junho de 2021 Colômbia 1 x 2 Peru Copa América 21 de junho de 2021

Próximas partidas