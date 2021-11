"Brasil chega ao Qatar como favorito para ganhar hexa", opina pai de Ederson

Será que o Brasil está entre os favoritos para ganhar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar? A resposta é sim. Pelo menos para Bartolomeu de Moraes, pai do goleiro Ederson, um dos jogadores mais consolidados na seleção brasileira.

Em entrevista concedida à GOAL durante a pré-estreia do documentário "Ederson", megaprodução do Manchester City, o pai do arqueiro falou sobre a atual situação da seleção e aproveitou para elogiar a "nova geração" que vem dando resultados nas Eliminatórias.

"Já ter se classificado é muito importante. Com certeza vamos chegar no Qatar com boas chances de disputar o título, ganhar o hexa. Conseguimos mesclar uma nova geração que vem dando conta do recado, com o recurso do drible, a juventude, com a experiência de jogadores mais velhos," elogiou Moraes, durante o evento de lançamento do documentário, nesta segunda-feira (22), no Museu do Futebol, em São Paulo. "O time vem se agrupando, está encorpando. É animador."

Se a seleção chegou até a receber críticas por atuações abaixo da média, mesmo com ótimos resultados, isso parece ter ficado no passado após a incorporação de nomes como Raphinha, Antony e Vinícius Júnior no time titular. O trio de jovens atacantes vem sendo elogiado pela torcida e fazendo boas atuações pelos lados de campo, mesmo contra adversários complicados como Colômbia, Uruguai e Argentina.

Ao mesmo tempo, a seleção terá rivais complicados no Qatar. Equipes como Alemanha e França já conseguiram a classificação e pintam como fortes rivais, bem como algumas outras seleções que ainda não garantiram a vaga.

🇧🇷 Congratulations Brazil 👏👏👏



👑 The five-time #WorldCup champs become the first South American nation to win their way to Qatar 2022 ✈️🇶🇦 pic.twitter.com/WCeKIWT1hi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2021

"No futebol de hoje, todas as 32 seleções chegam com chances. Mas a gente pode colocar o Brasil no mesmo patamar da Alemanha, Itália, França, a própria Inglaterra." respondeu o pai do jogador, questionado sobre quem seria o 'maior perigo para o hexa'. "São muitas grandes seleções, mas o Brasil tem condições de brigar de igual pra igual com qualquer uma."

O documentário "Ederson" conta a trajetória do goleiro desde sua infância em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, até chegar ao Manchester City. A produção estará disponível no City+, serviço de streaming da equipe inglesa, nesta quinta-feira (25).