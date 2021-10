Brasil x Austrália feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções se enfrentam neste sábado (23), em Sidney; veja como acompanhar ao vivo na internet

A seleção brasileira feminina enfrenta a Austrália neste sábado (23), às 5h50 (de Brasília), pelo primeiro dos dois amistosos que serão disputados em Sidney. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Austrália x Brasil DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Commbank Stadium - Sidney, Aus HORÁRIO 5h50 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a partida deste sábado, em Sidney. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de golear a Argentina por 4 a 1 no último compromisso, a seleção brasileira feminina está reunida em Sidney para os dois amistosos com a Austrália, marcados para os dias 23 e 26 de outubro.

Do outro lado, as australianas não vencem desde março, quando bateram o Vietnã por 2 a 1 no Pré-Olímpico feminino da Ásia. De lá para cá, foram cinco derrotas e um empate.

Será o primeiro encontro entre as seleções desde a Copa do Mundo de 2019, quando a equipe da Oceania venceu por 3 a 2 em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.

Provável escalação do Brasil: a atualizar.

Provável escalação da Austrália: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 1 Argentina Amistoso feminino 17 de setembro de 2021 Brasil 4 x 1 Argentina Amistoso feminino 20 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Austrália x Brasil Amistoso feminino 26 de outubro de 2021 6h05 (de Brasília)

AUSTRÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Japão 1 x 0 Austrália Amistoso feminino 14 de julho de 2021 Irlanda 3 x 2 Austrália Amistoso feminino 21 de setembro de 2021

Próximas partidas